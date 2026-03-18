Μία... μυθική έμπνευση είχε ο Άλεξ Καρούζο για να εμποδίσει την επίθεση των αντιπάλων κάνοντας τάπα με το... παπούτσι του!

Ένα απίθανο στιγμιότυπο σημειώθηκε στην αναμέτρηση των Θάντερ με τους Μάτζικ με τον Άλεξ Καρούζο να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Οι Θάντερ «σφράγισαν» την παρουσία τους στα playoffs με νίκη στο Ορλάντο με τη 40άρα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, όμως άλλος έγινε... viral.

Ο Καρούζο στο πλαίσιο της αναμέτρησης κατά τη διάρκεια του δεύτερου δωδεκαλέπτου πήρε μία παράδοξη απόφαση κάνοντας μπλοκ στον Τρίσταν Ντα Σίλβα χρησιμοποιώντας το... παπούτσι του! Συγκεκριμένα, το παπούτσι του παίκτη των Θάντερ είχε βγει και εκείνος βλέποντας πως δεν θα προλάβει να εμποδίσει την προσπάθεια του αντιπάλου του προς το καλάθι, το πήρε ανά χείρας και χρησιμοποιώντας το προσπάθησε να κάνει τάπα.

Alex Caruso with an interesting method of defense pic.twitter.com/ru2Yj3GLne March 17, 2026

Ως αποτέλεσμα, δέχθηκε το καλάθι και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή για την ενέργειά του, ενώ στις δηλώσεις του έκανε λόγο για τον αυθορμητισμό του.

«Δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Και, δεν ξέρω, μου ήρθε αυθόρμητα. Απλώς νόμιζα ότι θα το κόψω, και ειλικρινά δεν ήξερα τι θα σφύριζαν. Δεν ήξερα ότι θα ήταν goaltending και τεχνική ποινή. Αν το ήξερα, μάλλον δεν θα το έκανα, γιατί είναι τρεις πόντοι. Είναι αυτόματο καλάθι, και δεν είχε καν βάλει τη μπάλα πάνω από το στεφάνι. Μόλις είχα το παπούτσι μου στο χέρι, μου πέρασε από το μυαλό να το χρησιμοποιήσω. Όχι με κακό σκοπό, αλλά σαν “ας προσπαθήσω να κάνω μια φάση για να σταματήσω τη μπάλα”. Είναι απλώς μία από αυτές τις περίεργες φάσεις στο NBA που μάλλον δεν θα ξανασυμβούν για άλλα 10 χρόνια».