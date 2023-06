Ο Τσαρλς Λι, μέχρι πρότινος βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ, λέγεται πως αποχωρεί από τους Μπακς με προορισμό τους Σέλτικς και μία θέση δίπλα στον Ματζούλα.

Αλλαγών συνέχεια φαίνεται πως υπάρχει στο προπονητικό staff των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού μετά την πρόσληψη του Έιντριαν Γκρίφιν για την "κεφαλή" της τεχνικής ηγεσίας, έρχεται μία αποχώρηση.

Αυτή, αφορά τον Τσαρλς Λι που έχοντας δουλέψει στο πλευρό του Μάικ Μπουντενχόλζερ από εποχές Ατλάντα Χοκς, στάθηκε δίπλα τους και στα «ελάφια» ως associate head coach. Προσφάτως, μάλιστα, πέρασε από συνέντευξη προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του βασικού προπονητή στους Μπακς από την επόμενη σεζόν, χωρίς οι συζητήσεις να καταλήξουν σε συμφωνία.

Φαίνεται, ωστόσο, πως οι Σέλτικς προγραμματίζουν να τον έχουν στο δυναμικό τους ως lead βοηθό δίπλα στον Ματζούλα. Η είδηση έγινε γνωστή από τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, που τόνισε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στο να ολοκληρώσουν το deal.

Charles Lee is finalizing a deal to join the Boston Celtics as the lead assistant coach, sources tell ESPN. Lee had been the associate head coach with Milwaukee and a finalist for the Toronto and Detroit head jobs. pic.twitter.com/t2WO5r2hHh