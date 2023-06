Υπό τις οδηγίες του Έιντριαν Γκρίφιν θα αγωνιστούν και επίσημα από αυτό το καλοκαίρι και έπειτα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι λοιποί Μιλγουόκι Μπακς, με τα «ελάφια» να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Το χρονικό του επόμενο προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς έχει λάβει τέλος και επίσημα! Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έιντριαν Γκρίφιν, ο οποίος... έκοψε πρώτος το νήμα των συνεντεύξεων για την αντικατάσταση του Μάικ Μπουντενχόλζερ και αναλαμβάνει τον πάγκο των «ελαφιών».

Griffin becomes the 17th head coach in franchise history.



