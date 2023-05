Ο Μάικ Μπούντενχολζερ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, μετά τον αποκλεισμό στον 1ο γύρο των play-offs από τους Μαϊάμι Χιτ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς χαρακτήρισαν την απόφαση «εξαιρετικά δύσκολη», αλλά προχώρησαν στην απόλυση του Μάικ Μπούντενχολζερ. Ο προπονητής που κέρδισε τον τίτλο του 2021, είδε την πόρτα της εξόδου, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μαϊάμι Χιτ στον 1ο γύρο των φετινών play-offs με σκορ 4-1.

Ο «Κόουτς Μπαντ» ήρθε στο Μιλγουόκι το 2018 και μαζί τους, πέρα από το πρωτάθλημα, αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς το 2015 και το 2019, ενώ τις ίδιες χρονιές ήταν ο ένας από τους δύο κόουτς στο All Star Game.

Το καλοκαίρι του 2021 υπέγραψε τριετή επέκταση στη συμφωνία, η οποία θα τον κρατούσε μέχρι το τέλος της σεζόν 2024-2025. Τις τελευταίες πέντε σεζόν το ρεκόρ του με τους Μπακς έφτασε στο απίστευτο 69.3% με 271 νίκες και 120 ήττες.

Πλέον, οι Μπακς αναζητούν τον επόμενο προπονητή τους, με τον επίσης πρωταθλητή το 2020 με τους Τορόντο Ράπτορς, Νικ Νερς να είναι ελεύθερος και να αποτελεί στόχο του Μιλγουόκι.

