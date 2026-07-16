Το NBA ξεκίνησε έρευνα σχετικά με το νέο συμβόλαιο του Γκάρι Τρεντ στους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μπακς προετοιμάζονται για την «επόμενη μέρα» χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους. Η ομάδα του Μιλγουόκι, κράτησε στο ρόστερ της, έναν παίκτη που είχε ενεργό ρόλο την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο λόγος για τον Γκάρι Τρεντ.

Ο 27χρονος γκαρντ που είχε μείνει ελεύθερος, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Μπακς, αξίας 64 εκατ. δολαρίων για τέσσερα χρόνια. Αυτή η συμφωνία, φαίνεται πως έχει «ταράξει» τους ανθρώπους του NBA.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια, η λίγκα έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτή τη μεταγραφή. Από συμβόλαιο 18.5 εκατομμυρίων δολαρίων τη σεζόν 2023-24 βρέθηκε να αγωνίζεται με απολαβές μόλις 2.6 εκατ. δολαρίων τη σεζόν 2024-25 και 3,6 εκατ. δολαρίων την περασμένη χρονιά, πριν τελικά υπογράψει επέκταση με ετήσιες απολαβές 16 εκατομμυρίων δολαρίων, έχουν αναπτυχθεί εικασίες ότι ο ίδιος και οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν καταλήξει ιδιωτικά σε μια άτυπη, προφορική συμφωνία.

Θεωρείται ότι ο Γκάρι Τρεντ είχε συμφωνήσει να πάρει μικρότερο συμβόλαιο τα τελευταία δύο χρόνια για να μην έχουν πρόβλημα τα «ελάφια» με το salary cup και πως αργότερα θα έπαιρνε περισσότερα λεφτά. Αυτή η κίνηση αν ισχύει, απαγορεύεται στο NBA.