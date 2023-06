Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ με ένα μοναδικό σόου... έσπασαν τα κοντέρ και οδήγησαν τους Νάγκετς στο break για το 2-1, υπερνικώντας σε κάθε στατιστική κατηγορία την πεντάδα των Χιτ.

Το δίδυμο των Γιόκιτς και Μάρεϊ οδήγησε τους Νάγκετς στο 2-1 επί των Χιτ, μετά από το break στο Game 3 των τελικών του NBA. Οι δυο τους σημείωσαν εντυπωσιακά νούμερα και με τα triple-double τους έγιναν αυτόματα η καλύτερη δυάδα σε ένα παιχνίδι τελικών.

Ωστόσο η κυριαρχία της δε σταματάει εκεί. Ο Μάρεϊ και ο Γιόκιτς μέτρησαν ένα ακόμα εντυπωσιακό νούμερο, παρότι τον δεύτερο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά όπως τόνισε. Οι δυο τους είχαν στο Game 3 της σειράς 66 πόντους, 31 ριμπάουντ και 20 ασίστ αθροιστικά.

Πόσο είχαν οι πέντε starters των Χιτ; Ακριβώς 66 πόντους, 25 ριμπάουντ, 12 ασίστ. Ο Γιόκιτς και ο Μάρεϊ ξεπέρασαν την αρχική πεντάδα του Μαϊάμι σε ριμπάουντ, ασίστ ενώ είχαν τον ίδιο αριθμό πόντων. Κάτι που εν πολλοίς εξηγεί και την κυριαρχία τους για το break.

