Οι Ντένβερ Νάγκετς επιβλήθηκαν των Τορόντο Ράπτορς με 128-109, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει triple - double.

Με έναν Γιόκιτς από... άλλον πλανήτη, οι Ντένβερ Νάγκετς (4-3) επικράτησαν των Τορόντο Ράπτορς (4-4) με 128-109. Ο Σέρβος σταρ σημείωσε triple - double με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, υπενθυμίζοντας σε όλους πόσο τυχεροί είμαστε, που υπάρχει στα παρκέ.

Το ματς σε γενικές γραμμές ήταν ισορροπημένο αλλά η «μυθική» τρίτη περίοδος με επιμέρους σκορ 39-15, έδωσε τη νίκη στο Ντένβερ. Πέρα από τον «Joker», για τους θριαμβευτές βγήκε μπροστά ο Χόπκινς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ για τους Καναδούς ξεχώρισε ο Μπάρετ με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-35, 64-67, 103-82, 128-109