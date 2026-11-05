Νάγκετς - Ράπτορς 128-109: Οι «Σβόλοι» νίκησαν με τον... τριπλό Γιόκιτς
Με έναν Γιόκιτς από... άλλον πλανήτη, οι Ντένβερ Νάγκετς (4-3) επικράτησαν των Τορόντο Ράπτορς (4-4) με 128-109. Ο Σέρβος σταρ σημείωσε triple - double με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, υπενθυμίζοντας σε όλους πόσο τυχεροί είμαστε, που υπάρχει στα παρκέ.
Το ματς σε γενικές γραμμές ήταν ισορροπημένο αλλά η «μυθική» τρίτη περίοδος με επιμέρους σκορ 39-15, έδωσε τη νίκη στο Ντένβερ. Πέρα από τον «Joker», για τους θριαμβευτές βγήκε μπροστά ο Χόπκινς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ για τους Καναδούς ξεχώρισε ο Μπάρετ με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-35, 64-67, 103-82, 128-109
Seven in double figures 🤝 Jok: 32 PTS / 10 REB / 11 AST / 3 STL B Hop: 18 PTS (6-7 FG) / 4 REB / 2 STL AG: 17 PTS (7-9 FG) / 2 STL / 1 BLK Mal: 14 PTS / 5 REB / 7 AST / 1 STL Cam: 12 PTS (4 3PM) / 1 STL CB: 11 PTS / 3 REB / 3 AST / 1 STL Marv: 10 PTS / (4-5 FG) https://t.co/hGae1NFHVK— Denver Nuggets (@nuggets) November 5, 2026
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