Δεν τον ενδιαφέρουν τα στατιστικά τον Νίκολα Γιόκιτς, παρά μονάχα η νίκη και φυσικά η κατάκτηση του τίτλου στο NBA με τους Νάγκετς απέναντι στους Χιτ.

Το κουλ ύφος του Νίκολα Γιόκιτς έχει σίγουρα ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στους Νάγκετς. Ο δις MVP συνεχίζει να γράφει μοναδικά ρεκόρ. Οδήγησε σε break το Ντένβερ μέσα στην έδρα των Χιτ, για το 2-1 στη σειρά με ένα εντυπωσιακό 30+/20+/10+ στη στατιστική του.

Φυσικά, μιας και αυτό το επίτευγμα συνέβη πρώτη φορά σε τελικούς, έγινε θέμα συζήτησης σε ολόκληρο το NBA, όμως ο Γιόκιτς είχε ξανά τον δικό του τρόπο να το αποδομήσει.

«Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω πως είναι απλώς μια νίκη. Αν χάσεις κανείς δε θα το αναφέρει. Δε με ενδιαφέρει, είναι απλώς στατιστικά. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε.» ανέφερε εντελώς κυνικά μετά την εκπληκτική του εμφάνιση. Όπως είναι φανερό το μόνο που νοιάζει τον Σέρβο γίγαντα είναι ο τίτλος και πλέον απέχει μόλις δύο βήματα για να το πετύχει με τους Νάγκετς.

“I don’t care. It’s just a stat.” 😅



Nikola Jokić on his 30-20-10 Game 3 performance pic.twitter.com/6sE6kChhWb