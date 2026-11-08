Ιντιάνα Πέισερς - Ντένβερ Νάγκετς 102-114: Νίκη στο Μεξικό με... διπλό Γιόκιτς
Ο Νίκολα Γιόκιτς με double - double πήρε από το... χέρι τους Ντένβερ Νάγκετς (5-3), οι οποίοι επιβλήθηκαν με 114-102 των Ιντιάνα Πέισερς (3-7) στην Πόλη του Μεξικού, στο πλαίσιο της περιοδείας του NBA, όπου θα δοθούν μέσα στη σεζόν και άλλοι αγώνες ανά τον κόσμο. Ο «Joker» κατέγραψε 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 36:18. Για τους ηττημένους, ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν απελπιστικά μόνος με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 31:37.
Με εξαίρεση την τρίτη περίοδο και το επιμέρους 37-26 των Πέισερς, που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Χάλιμπαρτον, οι «Σβόλοι» κυριάρχησαν στην αναμέτρηση και έφτασαν εύκολα στην πέμπτη τους νίκη. Για το Ντένβερ, ξέχωρα από τον Σέρβο σταρ σε καλό βράδυ βρέθηκαν οι Τζόνσον (18 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και Μάρεϊ (16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ).
Τα δεκάλεπτα: 19-27, 41-64, 78-90, 102-114
Saliendo de México con una victoria #DigDeep https://t.co/4zdTNAT6uV— Denver Nuggets (@nuggets) November 8, 2026
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