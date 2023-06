Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ πήραν από το χέρι τους Νάγκετς για το 2-1 στη σειρά των τελικών απέναντι στο Μαϊάμι, καταγράφοντας μοναδικά ρεκόρ.

Σε μία μοναδική παράσταση των Γιόκιτς και Μάρεϊ οι Νάγκετς πήραν πίσω το break από τους Χιτ και ανέκτησαν το προβάδισμα στους τελικούς του NBA. Οι δύο σούπερ σταρ του Ντένβερ κατάφεραν να γράψουν ιστορία με τις επιδόσεις τους στο παρκέ.

Γιόκιτς και Μάρεϊ, λοιπόν, έγιναν οι πρώτοι συμπαίκτες σε παιχνίδι τελικών που πέτυχαν triple-double ταυτόχρονα. Μοναδικό επίτευγμα για την κρισιμότητα της αναμέτρησης που δεν έχει επαναληφθεί, με τον πρώτο να κλείνει έχοντας 32 πόντους, 21 ριμπάουντ και 10 ασίστ και τον δεύτερο να ακολουθεί με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και ισάριθμες τελικές πάσες.

Τα ρεκόρ τους δε σταματούν εκεί, αφού βάλθηκαν να γράψουν ιστορία στους τελικούς. Οι δυο τους έγιναν μόλις το πρώτο δίδυμο που σκοράρει από 30 πόντους πετυχαίνοντας ταυτόχρονα triple double, βάζοντας πλέον για τα καλά τις βάσεις ώστε οι Νάγκετς να στεφθούν πρωταθλητές, στους πρώτους τελικούς της ιστορίας τους.

