Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να παρακολουθεί τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις και φρόντισε να καλωσορίσει τον Μέσι στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι, μετά την είδηση της αποχώρησής του από την Παρί Σεν Ζερμέν, να συνδέθηκε τόσο με την Μπαρτσελόνα, όσο και πιο έντονα με την εμπειρία της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο ο ίδιος είχε άλλη άποψη για το μέλλον του.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ συμφώνησε με την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία τον ανακοίνωσε με «καμάρι» και αναμένεται σύντομα να βάλει και την υπογραφή του στο σχετικό συμβόλαιο αλλάζοντας Λίγκα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγο μετά την ανάρτησή του για την απόσυρση του Ιμπραΐμοβιτς και το σχόλιό του για τα συμβόλαιο της Σαουδικής Αραβίας, προσέθεσε λίγο ακόμη από ποδόσφαιρο στον λογαριασμό του.

Βρήκε, λοιπόν, την ευκαιρία μέσω του επίσημου λογαριασμού του να καλωσορίσει τον Μέσι στο πρωτάθλημα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, ενώ μάλιστα του έδωσε και... ραντεβού.

Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville🔥🚀