Αντετοκούνμπο με απίθανο σχόλιο... προς Σαουδική Αραβία: «Αν χρειαστείτε τερματοφύλακα, ενημερώστε με»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα θέλοντας να σχολιάσει τα συμβόλαια στη Σαουδική Αραβία, ενώ... άνοιξε τον δρόμο σε περίπτωση που χρειαστούν τερματοφύλακα.

Η Σαουδική Αραβία κάνει αίσθηση για τα υπέρογκα ποσά που προσφέρει προκειμένου να προσελκύσει παγκοσμίου κλάσης αθλητές. Μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την πορεία του στο πρωτάθλημα, σειρά στις προτάσεις είχαν Καρίμ Μπενζεμά και Λιονέλ Μέσι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχασε αφορμή. Με tweet στον προσωπικό του λογαριασμό, έδειξε εντυπωσιασμένος από τα συμβόλαια που έχουν διαμορφωθεί και ξεκαθάρισε με τον δικό του τρόπο πως θα είναι διαθέσιμος σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί.... τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν!

«Καθόμουν στον καναπέ μου και σκρόλαρα στη σελίδα του Tik Tok που είναι για μένα (σ.σ προτείνει πράγματα ανάλογα με τις αναζητήσεις και τα δεδομένα που σου ταιριάζουν). Μέσι, Ρονάλντο και Μπενζεμά. Αν ψάχνετε για τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν, ενημερώστε με» έγραψε ο Greek Freak και το συνόδευσε με γέλια.

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know. 😂😂😂