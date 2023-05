Πανάκριβα είναι τα εισιτήρια όπως αναμενόταν για το Game 7 των Σέλτικς με τους Χιτ.

Η Βοστώνη θα ζήσει ένα από τα μεγαλύτερα ματς των τελευταίων ετών, μια τεράστια βραδιά. Οι Σέλτικς θα κοντραριστούν με τους Χιτ στο Game 7 των τελικών Ανατολής, το οποίο θα κρίνει ποιος θα περάσει στους τελικούς του ΝΒΑ.

Όπως είναι λογικό, για να βρει κάποιος θέσεις στα courtseats θα πρέπει να τις... χρυσοπληρώσει. Για το αποψινό ματς του Μαϊάμι με τη Βοστώνη, η τιμή για τα courtseats φτάνει στα 35.841 δολάρια. Τρελή τιμή, όμως σίγουρα δεν θα πέφτει καρφίτσα στο TD Garden για την ματσάρα της παρέας του Τέιτουμ κόντρα στην αγέλη του Μπάτλερ.

Αν νικήσουν οι Σέλτικς, θα γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία που επιστρέφει από το 0-3 σε σειρά play-offs και παίρνει την πρόκριση. Πάνε για να πετύχουν κάτι που μοιάζει ακατόρθωρο δηλαδή. Η ομάδα του Τέιτουμ και του Μπράουν έχει φτάσει πλέον να παίζει την πρόκριση της μέσα στη Βοστώνη και είναι φαβορί για πρόκριση πλέον. Να θυμίσουμε πως το ESPN στο ξεκίνημα της σειράς έδινε 97% πιθανοτητες πρόκρισης των Σέλτικς και 3% των Χιτ.

Courtside seats for tonight’s game are going for $35,841 on @TickPick 😳 pic.twitter.com/EWAUIJhYbm