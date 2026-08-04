Μπράουν: «Ένιωσα απαξιωμένος από ανθρώπους που νόμιζα ότι με εκτιμούσαν»

Ο Τζέιλεν Μπράουν εξέφρασε τα παράπονα του για τον τρόπο που του φέρθηκαν οι Σέλτικς.

Σαν «βόμβα» είχε σκάσει η είδηση ότι ο Τζέιλεν Μπράουν, έγινε trade από τους Σέλτικς στους Σίξερς. Αυτό το γεγονός άφησε έκπληκτο τον Αμερικανό σούπερ σταρ, ο οποίος βέβαια είπε ότι ανυπομονεί για αυτό το νέο κεφάλαιο.

Ο Μπράουν σε live στην πλατφόρμα του «Twitch», είπε ότι δεν μπόρεσε καν να μπει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, μιας και η κάρτα εισόδου του, δεν λειτουργούσε, «με διώξανε για τα καλά»

Φαίνεται πως ο Τζέιλεν δεν ξεχνά ότι έγινε και το έδειξε με νέες δηλώσεις του, δείχνοντας παράλληλα την... τρέλα του για τη σεζόν που έρχεται. «Έχω νιώσει λίγο απαξιωμένος σε αυτή τη διαδικασία από ανθρώπους που νόμιζα ότι με εκτιμούσαν… Θέλω να κερδίσω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», ανέφερε πριν λίγες ώρες.