Οι Σέλτικς θα έχουν τον Μάλκολμ Μπρόγκντον στη διάθεση τους για το αποψινό Game 7 (03:30) κόντρα στους Χιτ.

Σημαντική επιστροφή για τους Σέλτικς. Οι Κέλτες θα έχουν τον Μάλκολμ Μπρόγκντον στο Game 7 (03:30) απέναντι στους Χιτ, με τον Μάτσουλα να έχει άλλη μια λύση για την περιφέρεια του στο κρισιμότερο ματς της σεζόν που θα κρίνει την πρόκριση στους τελικούς.

Ο πρώην γκαρντ των Μπακς δεν είχε παίξει στο Game 6 κόντρα στο Μαϊάμι, αφού ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στο δεξί χέρι. Στη σειρά με τους Χιτ είχε 6.8 πόντους και 2.6 ριμπάουντ, ενώ στον προηγούμενο γύρο απέναντι στους Νικς μέτρησε 16 πόντους και 4.4 ριμπάουντ. Ο Μπρόγκντον αναδείχθηκε φέτος κορυφαίος έκτος παίκτης της σεζόν.

Malcolm Brogdon is expected to play for the Celtics in Game 7 tonight, a source told @andscape. https://t.co/qYZKxEGUxi