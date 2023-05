Oι Χιτ έδειξαν με μια κίνηση τους πόσο σίγουροι είναι για πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ.

Μπορεί οι Σέλτικς να επέστρεψαν από το 0-3 και να έχουν στείλει τη σειρά με τους Χιτ στο 3-3, αλλά το Μαϊάμι δεν πτοείται και το δείχνει με κάθε τρόπο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Χιτ έχουν ήδη κλείσει πτήση για Ντένβερ αμέσως μετά το Game 7.

Είναι τόσο σίγουροι που προχώρησαν σε αυτή την κίνηση και μένει να δούμε αν η παρέα του Τζίμι Μπάτλερ θα δικαιωθεί ή οι Κέλτες θα κάνουν κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ΝΒΑ. Δηλαδή πρόκριση ενώ μένεις πίσω σε σειρά με 3-0. Οι απαντήσεις θα δοθούν απόψε το βράδυ στις 03:30 στη Βοστώνη, όπου θα γίνει το Game 7. Πρώτος τελικός του ΝΒΑ είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι Κέλτες ψάχνουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 2008, ενω οι Χιτ είχαν ανέβει στην κορυφή το 2013 για τελευταία φορά

REPORT: The Miami Heat already have a flight scheduled to Denver for after Game 7.



Will they get on it? 🤔😳



Via. @AndySlater pic.twitter.com/Bc3kssQsag