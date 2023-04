Μεγάλα σουτ και εντυπωσιακά καρφώματα έχει το... μενού των καλύτερων στιγμών του Ολυμπιακού στην κανονική περίοδο της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια της EuroLeague, και έγινε η μοναδική ομάδα που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις με τη Φενέρμπαχτσε στα play-offs της διοργάνωσης, αλλά έχουν πολλές στιγμές να θυμούνται από την κανονική περίοδο.

Η EuroLeague μάζεψε τα πέντε σημαντικότερα highlights των Πειραιωτών, δηλαδή το καλάθι του Σλούκα απέναντι στον Ταβάρες που... υπέγραψε το διπλό στη Μαδρίτη, τα καρφώματα των ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Γουόκαπ αλλά και το νικητήριο σουτ του Βεζένκοβ στη Zalgirio Arena.

Οι καλύτερες φάσεις του Ολυμπιακού στη regular season

Check out some of the BEST plays from the Greek giants 🙌#EveryGameMatters pic.twitter.com/Wc55n876TA