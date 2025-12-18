Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Αθηναϊκός, πήραν σπουδαίες προκρίσεις στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup Women, ενώ γνωστοί έγιναν και οι αντίπαλοι στην επόμενη φάση.

Σπουδαίο βράδυ για το μπάσκετ γυναικών ήταν το αποψινό (18/12), με τις προκρίσεις του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, καθώς και του Αθηναϊκού στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup Women.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός, επικράτησε στο Βελιγράδι του Ερυθρού Αστέρα με 69-68 και πανηγύρισε μια πολύ δύσκολη πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκεί, η ομάδα της Σελέμ Ερντέν, θα βρει μπροστά της το εμπόδιο της Σοσνόβιετς από την Πολωνία, που απέκλεισε την Κέλτερον.

Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο για τις (15/01, 18:00) στην Πολωνία, ενώ η «ρεβάνς» θα γίνει στην Αθήνα στις (22/01,18:00).

Ο Ολυμπιακός, έπειτα από την πρόκριση σε ματς «θρίλερ», με buzzer - beater της Γούλφολκ, θα βρει απέναντί του την ισπανική Εστουντιάντες, που πέτεξε εκτός συνέχειας τη Σλέζ.

Πρώτη αναμέτρηση των δύο στις (15/01, 18:00), στο ΣΕΦ, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση, είναι προγραμματισμένη για τις (22/01, 18:00), στην Ισπανία.

Ο Αθηναίκός, έπετα από τη Γιάιρις, θα παίξει με την ουγγρική Σοπρόν, που απέκλεισε την Μπεσίκτας της Φασούλα.

Πρώτο ματς στις (15/01, 18:00), ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Ελλάδα στις (22/01, 18:00).

Αναλυτικά:

(15/01, 18:00): Σοσνόβιετς - Παναθηναϊκός

(22/01, 18:00:) Παναθηναϊκός - Σοσνόβιετς

(15/01, 18:00): Ολυμπιακός - Εστουντιάντες

(22/01 18:00): Εστουντιάντες - Ολυμπιακός