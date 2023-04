Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σκέφτηκε στιγμή να χαλάσει χατίρι σε μικρή θαυμάστριά του και κατέληξε ξυπόλυτος μετά την βράβευση.

Μπορεί οι Μπακς να μην κατάφεραν να ξεπεράσουν τους Γκρίζλις και τις... απουσίες τα ξημερώματα του Σαββάτου (08/04), ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνώρισε την αποθέωση με την βράβευσή του από τα «ελάφια» για τα επιτεύγματά του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του Μιλγουόκι αφού έδωσε το σύνθημα τίτλου, μοίρασε αυτόγραφα σε θαυμαστές του και ακόμη μεγαλύτερα χαμόγελα σε μία μικρή fan. Εκείνη φαίνεται να ζητάει τα παπούτσια του, με τον Greek Freak να μην διστάζει και να της τα δίνει μένοντας ξυπόλυτος!

Ο ίδιος μοιράστηκε το σχετικό βίντεο στα social λέγοντας πως η πιτσιρίκα ήταν πολύ... ευγενική για να της αρνηθεί κάτι τέτοιο.

They did ask nicely 🤷🏾‍♂️😂 pic.twitter.com/lA9rJzNVVw