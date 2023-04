Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να περάσει το μήνυμα του δεύτερου πρωταθλήματος στο κοινό των Μπακς που τον καταχειροκρότησαν κατά την βράβευσή του από την ομάδα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έναν αγώνα πριν την έναρξη των play-offs τίμησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στους Γκρίζλις - μπροστά στο κοινό τους. Ο Greek Freak έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, βραβεύτηκε από τα «ελάφια» για τα πεπραγμένα του.

Ο κορυφαίος σκόρερ στα βιβλία των Μπακς έλαβε το κάδρο με τη φανέλα, την μπάλα και το διχτάκι στα οποία σημείωσε ακόμη ένα επίτευγμα.

«Πρέπει να πάρουμε ακόμη ένα, αυτό χρειαζόμαστε... Ένα δεύτερο» ήταν τα λόγια του Γιάννη προς το κοινό δείχνοντας τον χώρο για το δαχτυλίδι.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

"We got to get another one. This is what we need [*points to his finger*]. We need a second one!"



Giannis Antetokounmpo to the Bucks crowd before their game tonight 💍pic.twitter.com/1ZNNMMAaK9