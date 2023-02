Εμπίντ για την τριποντάρα του που δεν μέτρησε: «Δυστυχώς η ιστορία της ζωής μου» (vid)

O Tζοέλ Εμπίντ κλήθηκε να σχολιάσει το τρίποντο από τη μία μπασκέτα στην άλλη που δεν μέτρησε και θα έστελνε το Σίξερς-Σέλτικς στην παράταση.

Παραλίγο να έχουμε παράταση στο Σίξερς-Σέλτικς. Ο Τζοέλ Εμπίντ πέταξε τη μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη και αυτή κατέληξε στο διχτάκι, ωστόσο για λίγο το καλάθι ήταν εκπρόθεσμο και έτσι ο Τέιτουμ χαμογέλασε στο τέλος. Μετά το ματς ο Καμερουνέζος στάθηκε στη φάση, αναφέροντας πως δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία της ζωής του.

«Μακάρι να σούταρα νωρίτερα, αλλά είδα τον Ντέρικ Γουάιτ μπροστά μου και έπρεπε να αλλάξω κατεύθυνση για να σουτάρω. Δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία της ζωής μου.

Δεν είναι χειρότερο για εμένα που μπήκε. Δεν μέτρησε, αλλά είναι καλό highlight για όλους στα social media. Δεν μέτρησε και χάσαμε. Είναι εκνευριστικό να χάνεις τέτοια παιχνίδια, ειδικά όταν έχεις το προβάδισμα», είπε.

