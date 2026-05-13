Σίξερς: Παρελθόν ο Μόρεϊ, αναζητούν νέο πρόεδρο
Προσπάθησε να φτιάξει ανταγωνιστικές ομάδες για να παλέψουν για τον τίτλο στους Σίξερς αλλά δεν τα κατάφερε ο Ντάριλ Μόρεϊ. Πλέον αποτελεί παρελθόν από τη Φιλαδέλφεια, όπου είχε τη θέση του προέδρου.
Αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει τον Νικ Νερς που θα παραμείνει στη θέση του head coach. Ο Μπόμπ Μάιερς αναζητά τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Μόρεϊ ως πρόεδρο.
Οι Σίξερς φέτος κατάφεραν να μπουν στα playoffs και εκεί στον πρώτο γύρο απέκλεισαν τους Σέλτικς σε Game 7. Ωστόσο στη συνέχεια το εμπόδιο των Νικς αποδείχθηκε ανυπέρβλητο και σκουπίστηκαν με 4-0.
ESPN story on Daryl Morey exiting as president of the Philadelphia 76ers and Nick Nurse continuing as Sixers head coach -- with Bob Myers leading the search for the team's new head of basketball operations: https://t.co/jMhsbV8GuR— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2026
