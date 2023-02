Σίξερς - Σέλτικς: Το σουτ νίκης του Τείτουμ και η εκπρόθεσμη τριποντάρα Εμπίντ πίσω από το κέντρο (vid)

Δείτε τις δύο τελευταίες φάσεις στη ματσάρα των Σέλτικς με τους Σίξερς.

Χαμός έγινε στα τελευταία λεπτά στο ματς των Σέλτικς με τους Σίξερς. Ο Τέιτουμ το έσταξε για να δώσει προβάδισμα στους Κέλτες για το 110-107, ένα δευτερόλεπτο για το τέλος.

Στη συνέχεια ο Τζοέλ Εμπίντ θα μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση, ωστόσο το τρίποντο πίσω από το κέντρο που πέτυχε, ήταν εκπρόθεσμο. Σίγουρα ένα ματς που θα άξιζε να πάει στην παράταση. Σπουδαίο show από τις δύο ομάδες που έχουν υψηλές βλέψεις για φέτος.

An INSANE finish to a tremendous game of NBA basketball.



Tatum with the winner, Embiid with half court heave ... just after the buzzer!



📺 Watch the NBA on ESPN! pic.twitter.com/SDqQ6uokGv