Κέντρικ Πέρκινς: «Ο Εμπίντ πρέπει να φύγει από τους Σίξερς!»

Ο Κέντρικ Πέρκινς μετά τον αποκλεισμό των Σίξερς από τους Νικς στα ημιτελικά της Ανατολής, υποστήριξε ότι ο Τζοέλ Εμπίντ θα πρέπει να αποχωρήσει από τη Φιλαδέλφεια.

Οι Νικς αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους Σίξερς, επικρατώντας με 4-0 στη σειρά και παίρνοντας την πρόκριση για τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Από την πλευρά του, ο Πέρκινς, πρωταθλητής NBA με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008 και πλέον αναλυτής του ESPN, εξήγησε πως ίσως έχει έρθει η στιγμή οι δύο πλευρές να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

«Για τον Τζοέλ Εμπίντ, αυτή η σχέση έχει κάνει τον κύκλο της. Ήρθε η ώρα οι δύο πλευρές να χωρίσουν. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν προς όφελος τόσο του οργανισμού όσο και του ίδιου του Εμπίντ», δήλωσε ο Πέρκινς στην εκπομπή First Take του ESPN.

Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι ο Τζοέλ Εμπίντ χρειάζεται μια αλλαγή παραστάσεων. Χρειάζεται μια νέα αρχή, να βρεθεί σε έναν διαφορετικό οργανισμό, κάτω από διαφορετική ηγεσία.»

