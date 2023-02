Mετά από ένα φοβερό ματς, οι Σέλτικς επέστρεψαν από το -15 και επικράτησαν με 110-107 των Σίξερςλ

Ντερμπάρα με τα όλα της η μάχη των Σέλτικς με τους Κέλτες. Τελικά η Βοστώνη βρήκε τις λύσεις που ζητούσε στο τέλος και έφτασε σε μια μεγάλη νίκη με 110-107 με ανατροπή.

Οι Κέλτες βρέθηκαν να χάνουν με 15 πόντους στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όμως επέστρεψε δριμύτεροι και συνεχίζουν να είναι πρώτοι στην Ανατολή με ρεκόρ 44-17, ενώ 39-20 έχει η Φιλαδέλφεια.

Ο Εμπίντ έκανε το 107-107 στα δεκα δευτερόλεπτα, με τον Τέιτουμ να μιλά στο τέλος και να χαρίζει τη νίκη στη Βοστώνη με τρίποντο. Ο Εμπίντ το έσταξε πίσω από το κέντρο στην τελευταία φάση, αλλά δεν πρόλαβε τον χρόνο και έτσι οι Σέλτικς χαμογέλασαν.

Για τους νικητές ο Μπράουν είχε 26 πόντους, ενώ ο Γουάιτ είχε 18, ο Τέιτουμ 18 και 13 ριμπάουντ και ο Χόρφορντ 13 πόντους. Στον αντίποδα ο Τέιτουμ είχε 41 πόντους, 12 ριμπάουντ και ο Χάρντεν 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

WHAT AN ENDING IN PHILLY 😱



TATUM HITS FROM 3. EMBIID'S SHOT FROM 3/4 COURT IS AFTER THE BUZZER



CELTICS WIN pic.twitter.com/TKrrTYHQzI