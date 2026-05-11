Ο Τζοέλ Εμπίντ άφησε ανοιχτό παράθυρο αναφορικά με το μέλλον του στους Σίξερς μετά τη σκούπα από τους Νίκς.

Οι Νιου Γιορκ Νικς κυριάρχησαν απόλυτα απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς και ολοκλήρωσαν με εμφατικό τρόπο τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής, διαλύοντας τους αντιπάλους τους με 144-114 στο Game 4 μέσα στη Φιλαδέλφεια και κάνοντας το «σκούπισμα» με 4-0.

Ο Τζοέλ Εμπίντ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με το μέλλον του και τόνισε πώς έχει βρει τον εαυτό του.

Αναλυτικά

«Θέλω να κερδίσω περισσότερο από τον καθένα. Πονάει το να χάνεις. Δεν έχω κερδίσει τίποτα, οπότε πονάει. Αλλά πάω σπίτι και μεγαλώνω τον γιο μου, την κόρη μου, κοιτάω την γυναίκα μου στα μάτια και καταλαβαίνω πως είμαι καλός άνθρωπος. Αυτό μετράει. Δεν ξέρω ποιος θα είναι εδώ. Δεν ξέρω καν αν θα είμαι εγώ εδώ, αλλά ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Προσωπικά, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκω ξανά τον εαυτό μου».