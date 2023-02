ΛεΜπρόν: «Είμαι απογοητευμένος που δεν πήραμε τον Ίρβινγκ» (vid)

Το reunion με τον Καϊρί Ίρβινγκ δεν έγινε ποτέ για τον ΛεΜπρόν, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Uncle Drew κατέληξε στους Μάβερικς αντί για το L.A.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ πήρε τα ταλέντα του και μετακόμισε στο Ντάλας πλαισιώνοντας τον Λούκα Ντόντσιτς στους Μάβερικς ενώ η New York Daily News δεν δείχνει να... προβληματίζεται ιδιαίτερα για την αποχώρηση του Uncle Drew, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στους Μαβς: «Τώρα είναι δικός σας πονοκέφαλος».

Η περίπτωση του Ίρβινγκ έπεσε στο τραπέζι για τους Λέικερς, με την προοπτική να αγωνιστεί ξανά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς έπειτα από την κοινή θητεία τους στους Καβαλίερς και το πρωτάθλημα του 2016 στη μυθική ανατροπή με τους Γουόριορς.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάζονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο ιδιοκτήτης των Μπρούκλιν Νετς, Τζο Τσάι αρνήθηκε το trade του Καϊρί Ίρβινγκ στους Λέικερς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανέφερε σχετικά με τον άλλοτε συμπαίκτη του:

«Είναι σίγουρα απογοητευτικό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι απογοητευμένος, που δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα τόσο μεγάλο ταλέντο, κάποιον με τον οποίο ξέρω ότι έχω μεγάλη χημεία στο παρκέ. Έναν παίκτη που μπορεί να σε βοηθήσει να κατακτήσεις τίτλους. Στο δικό μου μυαλό. Τώρα, η προσοχή μου όμως άλλαξε. Πίσω εκεί που πρέπει να είναι, στο ποιοι είμαστε τώρα στα αποδυτήρια. Είναι μια γρήγορη αλλαγή, δεν μου παίρνει πολύ κάτι τέτοιο. Δεν ενθουσιάζομαι πολύ για τις πιθανότητες πραγμάτων που μπορεί να συμβούν, απλά οραματίζομαι τον εαυτό μου στο τι μπορεί να γίνει».

LeBron sat down with @RealMikeWilbon to share his thoughts on the Lakers not being able to trade for his former teammate Kyrie Irving:



"I can’t sit here and say I’m not disappointed on not being able to land such a talent." pic.twitter.com/2smRTk3Y0c