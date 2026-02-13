Οι Λέικερς (33-21) επικράτησαν των Μάβερικς (19-35) με 124-104 και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που σημειώνει triple-double!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πέτυχε ακόμη ένα σπουδαίο milestone στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, αποτελώντας πλέον τον γηραιότερο παίκτη στην ιστορία του NBA που σημειώνει triple-double.

Σε ηλικία 41 ετών και 44 ημερών, ο «Βασιλιάς» ΛεΜπρόν σημείωσε 28 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ για τους Λος Άντζελες Λέικερς, που επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 124-104.

Έτσι, ο Τζέιμς προσπέρασε την προηγούμενη καλύτερη επίδοση, που ανήκε στον Καρλ Μαλόουν, ο οποίος είχε πετύχει triple-double σε ηλικία 40 ετών και 127 ημερών, επίσης ως παίκτης των Καλιφορνέζων. Παράλληλα, οι Λέικερς υποχρέωσαν τους Μάβερικς στην ένατη συνεχόμενη ήττα τους. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αρνητικό σερί των Τεξανών τα τελευταία 28 χρόνια.

Για τους νικητές, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά έφτασαν τις επτά νίκες στους τελευταίους 11 αγώνες, ο Ρούι Χατσιμούρα σημείωσε 21 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-31, 64-63, 96-82, 124-104.