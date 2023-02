Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι είχε τρομερή αντίδραση μαθαίνοντας για την μετακίνησή τους στους Νετς λόγω... Ίρβινγκ. Τι σχολίασαν αστέρες του ΝΒΑ.

Η είδηση της ανταλλαγής του Καϊρί Ίρβινγκ στους Ντάλας Μάβερικς ήρθε λίγο μετά το αίτημα trade για από τους Νετς και... αιφνιδίασε τον κόσμο του ΝΒΑ. Ακόμη και όσους εμπλέκονταν με την κίνηση αυτή.

Όπως έσπευσε να πληροφορήσει ο Σαμς Τσαράνια, οι Μάβς προσέφεραν στους Νετς τον Σπένσερ Ντινγουΐντι, τον Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ, ένα pick πρώτου γύρου και μερικά picks δευτέρου γύρου.

Με αυτόν τον τρόπο φάνηκε να έμαθε και ο 29χρονος γκαρντ την ανταλλαγή που επρόκειτο να ολοκληρωθεί, αφού λίγο αργότερα κάνοντας quote το συγκεκριμένο tweet σημείωσε πως «όταν το λέει εκείνος, πρέπει να αρχίσεις να πακετάρεις».

When @ShamsCharania says it’s time to go you pack your bags.



Plus Elijah said he wanted to go back home 😅🙏🏾 https://t.co/Enuqat6v0N February 5, 2023

Ο Ντιντγουίντι πέρασε πέντε σεζόν φορώντας τη φανέλα των Νετς και έχοντας κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με το Ντάλας τη φετινή χρονιά επιστρέφει στην ομάδα που έχει αγωνιστεί περισσότερο από κάθε άλλη στην καριέρα του.

Από εκεί και πέρα, θέση πήραν και άλλα πρόσωπα της Λίγκας με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις να είναι από τους πρώτους που σχολίασαν τη μετακίνηση του Ίρβινγκ στην άλλοτε ομάδα του με «ουάου».

Ό,τι και ο Τρέι Γιανγκ που έγραψε πως «το ΝΒΑ θα παραμείνει... ΝΒΑ. Είναι αυτή η περίοδος της σεζόν...». Πάτρικ Μπέβερλι, Άντρε Ντράμοντ και Κέβιν Γκαρνέτ ήταν μερικά από τα πρόσωπα που ακολούθησαν!

The NBA gonna NBA.. it’s that time of year. Wow! — Trae Young (@TheTraeYoung) February 5, 2023

Pure smoke 💨 in Dallas. ❤️ this League — Patrick Beverley (@patbev21) February 5, 2023

Kyrie to Dallas 👀👀

Ladies and Gentleman welcome to the trade deadline 😮‍💨😮‍💨 — Andre Drummond (@AndreDrummond) February 5, 2023