Παίκτης των Ντάλας Μάβερικς θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Καϊρί Ίρβινγκ, αφήνοντας πίσω του το κεφάλαιο των Νετς.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ έβαλε... βόμβα στο ΝΒΑ, ζητώντας ανταλλαγή από τους Μπρούκλιν Νετς και οι Ντάλας Μάβερικς θα είναι ο προορισμός του. Όπως μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια οι Μάβς θα δώσουν στους Νετς τον Σπένσερ Ντινγουΐντι, τον Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ, ένα pick πρώτου γύρου (2029) μερικά picks δευτέρου γύρου (2027, 2029) για να τον κάνουν δικό τους, ενώ και ο Μαρκίφ Μόρις θα ακολουθήσει τον Ίρβινγκ στο Ντάλας.

Έτσι ο Καϊρί αφήνει πίσω του το κεφάλαιο των Μπρούκλιν Νετς και τον Κέβιν Ντουράντ για να αγωνιστεί δίπλα στον Λούκα Ντόντσιτς. Οι Μάβερικς αυτήν τη στιγμή μετρούν 28-26 ρεκόρ και βρίσκονται στην 6η θέση της Δύσης, οριακά πάνω από το play-in.

Ο Ντόντσιτς έψαχνε έναν συμπαίκτη-σταρ, αφού δεν ήταν λίγες οι φορές που ο ίδιος έμοιαζε αρκετά μόνος στα δύσκολα και ο Ίρβινγκ μετά τη θέλησή του να φύγει από τη Νέα Υόρκη, είναι η επιλογή.

Ο Uncle Drew σε 40 παιχνίδια της φετινής σεζόν με τους Νετς μετράει 27.1 πόντους, 5.3 ασίστ και 5.1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 48.6% εντός παιδιάς και 37.4% συγκεκριμένα από το τρίποντο.

BREAKING: The Brooklyn Nets are trading Kyrie Irving to the Dallas Mavericks for Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, a first-round and multiple second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium.