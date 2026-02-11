Σαρωτικοί ήταν οι Σπερς μέσα στο Λος Άντζελες διαλύοντας τους... μισούς Λέικερς με 136-108 έχοντας τον Γουεμπανιάμα σε τρομερό βράδυ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κλήθηκαν να υποδεχθούν τους Σαν Αντόνιο Σπερς στην «crypto.com Arena» χωρίς τέσσερις βασικότατους παίκτες. Τον Λούκα Ντόντσιτς, τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον ΝτιΆντρε Έιτον και τον Όστιν Ριβς. Ενώ ήταν εκτός και ο Μάρκους Σμαρτ. Οπότε εκ των πραγμάτων θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Λέικερς. Και αποδείχθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο!

Οι Σπερς έκαναν ό,τι ήθελαν στο Λος Άντζελες με πρώτο και καλύτερο τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πέτυχε 40 πόντους σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 9/14 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 10/12 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 4 λάθη.

Ο Κάρτερ Μπράιαντ πρόσθεσε άλλους 16 πόντους με 6/12 εντός παιδιάς, ενώ οι Ντιλαν Χάρπερ και Χάρισον Μπαρνς πρόσθεσαν από 15 και 11 πόντους αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι στο ημίχρονο οι Σπερς είχαν σημειώσει 84 πόντους (!) και είχαν πάρει διαφορά 29 πόντων, δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο παρκέ. Ανησυχία επικρατεί για τον Στέφον Καστλ, ο οποίος αποχώρησε ύστερα από 12 λεπτά και 7 ασίστ, έχοντας τραυματιστεί στη λεκάνη.

Για τους ελλιπέστατους Λέικερς, οι Λουκ Κέναρντ και Ντρου Τιμ σημείωσαν από 14 πόντους ο καθένας.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-47, 55-84, 81-112, 108-136.