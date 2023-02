Ο Καϊρί Ίρβινγκ παίρνει τα ταλέντα του και μετακομίζει στη Δύση για λογαριασμό των Μάβερικς όμως η New York Daily News δεν δείχνει να... προβληματίζεται ιδιαίτερα για την αποχώρηση του Uncle Drew από τους Νετς.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ ολοκλήρωσε την παρουσία του με τους Μπρούκλιν Νετς. Ήδη ο κόσμος της ομάδας του έδειξε πως είναι ανεπιθύμητος, αποδοκιμάζοντας στο Barclay's Center όταν εμφανίστηκε η μορφή του στη γιγαντοοθόνη ενώ η New York Daily News προχώρησε το θέμα λίγο... παραπάνω.

Ο Ίρβινγκ θα πλαισιώσει τον Λούκα Ντόντσιτς στους Μάβερικς και η εφημερίδα της Νέας Υόρκης σχολίασε με ιδιαίτερο τρόπο το trade: «Οι Νετς έστειλαν τον Καϊρί στους Μαβς για... Μα πραγματικά, ποιος νοιάζεται! Επιτέλους έφυγε! Τώρα είναι δικός σας πονοκέφαλος»!

