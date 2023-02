Μάβερικς και Λέικερς έχουν βάλει στο... μάτι τον Κάιρι Ίρβινγκ τώρα που ζήτησε ανταλλαγή.

Για άλλη μια φορά το όνομα του Κάιρι Ίρβινγκ προκαλεί... χαμό στο ΝΒΑ. Λίγες ώρες πριν ο Uncle Drew ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν και έδειξε πως δεν θέλει να συνεχίζει να παίζει με την ομάδα του Μπρούκλιν, συνεχίζοντας την παράδοση που τον θέλει να απαιτεί να γίνει trade από τις ομάδες του (το έκανε σε Καβς και Σέλτικς).

Φυσικά τα νέα δεν άφησαν ασυγκίνητες τις ομάδες του ΝΒΑ και σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι Λέικερς και Μάβερικς ενδιαφέρονται να τον πάρουν με ανταλλαγή τώρα που παρουσιάστηκε η ευκαιρία.

Ήδη ο Μάτζικ Τζόνσον δήλωσε μέσω Twitter την επιθυμία του να τον δει στους Λέικερς, πλαισιώνοντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τους δύο να έχουν κατακτήσει παρέα το πρωτάθλημα στο Κλίβελαντ το 2016 με απίθανη ανατροπή κόντρα στους Γουόριορς.

Σκεφτείτε μια τριάδα τους Λέικερς που θα απαρτίζεται από τους ΛεΜπρόν, Ίρβινγκ και Ντέιβις ή ένα δίδυμο στο Ντάλας με Λούκα Ντόντσιτς και Uncle Drew.

The Dallas Mavericks, as well as the Los Angeles Lakers, are interested in trading for Kyrie Irving.



Kyrie, LeBron, AD? 😳

Kyrie & Luka? 😳 pic.twitter.com/bzGwpMnWVN