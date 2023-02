Ο Καϊρί Ίρβινγκ θέλει να φύγει από τους Μπρούκλιν Νετς και ζήτησε ανταλλαγή, προκαλώντας... σεισμό στο ΝΒΑ ενώ ο Μάτζικ Τζόνσον θέλει να δει τον Uncle Drew στους Λέικερς, σμίγωντας ξανά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον Καϊρί Ίρβινγκ είναι η απαίτησή του να φύγει μέσω trade από το Μπρούκλιν, ζητώντας ανταλλαγή για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Το είχε πράξει τόσο στους Καβαλίερς, όσο και στους Σέλτικς ενώ οι Λέικερς, οι Μάβερικς και οι Σανς έδειξαν ήδη ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ίρβινγκ.

Φέτος ο Uncle Drew μετράει 27.1 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ μ.ό. ενώ ο Μάτζικ Τζόνσον δήλωσε μέσω Twitter την επιθυμία του να τον δει στους Λέικερς, πλαισιώνοντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά την κοινή θητεία τους στους Καβς, κατακτώντας μαζί το πρωτάθλημα του 2016.

Την ώρα που ο Τζέιμς διεκδικεί την πρώτη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ, οι Λέικερς βρίσκονται εκτός Play-In με ρεκόρ 25-28 και προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Personally, I’d love to see Kyrie in the purple and gold.