«Βόμβα» Ίρβινγκ: Ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν

Ο Κάιρι Ίρβινγκ θέλει να φύγει από τους Νετς και ζήτησε ανταλλαγή, προκαλώντας... σεισμό στο ΝΒΑ.

Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με τον Κάιρι Ίρβινγκ και ο Uncle Drew το απέδειξε για άλλη μια φορά. Ο ένας εκ των δύο σταρ του Μπρούκλιν ζήτησε ανταλλαγή και πλέον το πρωτάθλημα παίρνει... φωτιά, αφού μιλάμε για ένα εκ των πιο ταλαντούχων point guards στο πρωταθλημα.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Ίρβινγκ μετέφερε στους Νετς πως θέλει ανταλλαγή πριν την trade deadline (9 Φλεβάρη). Mάλιστα αν δεν γίνει αυτό, θα φύγει σαν ελεύθερος στην free agency του Ιουλίου.

Aυτή είναι η τρίτη φορά στην καριέρα του που ζητά ανταλλαγή, αφού στο παρελθόν το έχει κάνει τόσο στους Καβς, όσο και στους Σέλτικς. Όπου και αν πάει ο Uncle Drew θα αλλάξει τις ισορροπίες, ειδικά αν καταλήξει σε διεκδικήτρια ομάδα.

Φέτος ο Ίρβινγκ πραγματοποιεί εξαιρεικη σεζόν, έχοντας 27.1 πόντους, 5.1 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Νετς.

Breaking: Brooklyn Nets All-Star Kyrie Irving has requested a trade, league sources tell @TheAthletic @Stadium. The franchise has been informed that Irving prefers to move on ahead of the Feb. 9 trade deadline – or will leave in free agency in July.