Υπήρξαν «εχθροί» στο παρκέ και φίλοι εκτός αυτού, με τα νούμερα των Τσάμπερλεϊν και Ράσελ να στέκονται πλέον δίπλα δίπλα στο Chase Center των Γουόριορς.

Μετά τον θάνατο του Μπιλ Ράσελ το καλοκαίρι που μας πέρασε, το ΝΒΑ αποφάσισε πως το Νο6 θα αποσυρθεί από κάθε ομάδα της λίγκας, σε ένδειξη σεβασμού για τον σπουδαίο Κέλτη και την τεράστια επίδρασή του στο μπάσκετ.

Στο περιθώριο της αναμέτρησης των Γουόριορς με τους Σέλτικς και της σπουδαίας νίκης με την υπογραφή των Κάρι και Τόμπσον, οι «πολεμιστές» απέσυραν το Νο6, που πλέον υπάρχει δίπλα στις φανέλες των Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Τομ Μέσερι και Άλβιν Άτλς. Με τον πρώτο φυσικά υπήρχε η άτυπη... κόντρα τους εντός των παρκέ που σημάδεψε μία ολόκληρη εποχή. Ο Τσάμπερλεϊν είχε περάσει από τους Σαν Φρανσίσκο Γουόριορς, ενδιάμεσα από τις δύο θητείες του στη Φιλαδέλφεια.

Το ξεχωριστό βέβαια στην περίπτωση των Γουόριορς ήταν η καταγωγή το Ράσελ. Ο θρυλικός ψηλός του ΝΒΑ προερχόταν από το Όκλαντ, όπου και πρωτοέπαιξε σε σχολεία της περιοχής. Την τελευταία του πνοή την άφησε την 31η Ιουλίου σε ηλικία 88 ετών.

The Warriors raise Bill Russell's No. 6 jersey into the rafters at Chase Center 💚pic.twitter.com/7Myz77sSYv