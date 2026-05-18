Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ετοιμάζονται να προσφέρουν επέκταση στον Στεφ Κάρι, προκειμένου να μείνει στους «Πολεμιστές» τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2029.

Μέχρι τα... μπασκετικά του γεράματα θέλουν τον Στεφ Κάρι στο Γκόλντεν Στέιτ. Το συμβόλαιο του 38χρονου σούπερ σταρ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 αλλά οι Γουόριορς θέλουν να τον κρατήσουν για άλλα δύο χρόνια.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Στάιν, οι «Dubs» είναι έτοιμοι να του προσφέρουν διετής επέκταση έως το 2029 (σ.σ. με το νέο συμβόλαιο να ξεκινάει το 2027) η οποία θα του αποφέρει σχεδόν 140 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο

«Ο Στεφ Κάρι γίνεται διαθέσιμος για επέκταση συμβολαίου στα τέλη Αυγούστου και οι Γουόριορς είναι σίγουροι ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία που θα επιτρέψει στον Κάρι να αποσυρθεί ως παίκτης των Γουόριορς», έγραψε χαρακτηριστικά ο Στάιν και συνέχισε:

«Το Γκόλντεν Στέιτ μπορεί να του προσφέρει διετή επέκταση αξίας σχεδόν 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρόμοια με εκείνη που μπορεί να διεκδικήσει ο Τζέιλεν Μπράουν από τη Βοστώνη στα τέλη Ιουλίου».

Ο Κάρι έχει ακόμη έναν χρόνο στο υπάρχον συμβόλαιό του και αναμένεται να λάβει 62.5 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2026-27.