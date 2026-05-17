Οι άνθρωποι των Γουόριορς επιθυμούν να συνεχίσουν να πορεύονται παρέα με τον Στεφ Κάρι με σκοπό κάποια στιγμή εκείνος να κλείσει την καριέρα του στο Γκόλντεν Στέιτ.

Είναι ο άνθρωπος που αποτελεί το πρόσωπο των Γουόριορς και έχει πανηγυρίσει μαζί τους τέσσερα πρωταθλήματα. Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας που άλλαξε το μπάσκετ. Ο Στεφ Κάρι έχει συμβόλαιο με τους πολεμιστές και για τη σεζόν 2026-27 που θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 62.5 εκατ. δολάρια.

Όπως φαίνεται στο Γκόλντεν Στέιτ θέλουν να συνεχίζουν να συνεργάζονται με τον ηγέτη τους μέχρι να κλείσει την καριέρα του.

Ο GM της ομάδας και πρώην παίκτης του ΝΒΑ, Μάικ Ντανλίβι έδειξε τις σκέψεις του οργανισμού: «Αυτή η στιγμή θα έρθει, αλλά πάντα λέγαμε ότι θέλουμε ο Στεφ Κάρι να ολοκληρώσει εδώ την καριέρα του και να μείνει για όσο εκείνος θέλει. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν και πιθανότατα μπορείτε να φανταστείτε που θα οδηγηθούν. Δεν βλέπω κανένα σενάριο που να μη θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να ολοκληρώσει εδώ την πορεία του με τους Ουόριορς».