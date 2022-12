Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε στο γήπεδο να σουτάρει βολές μετά τη νίκη επί των Μάβερικς, αλλά αυτή τη φορά ο υπάλληλος του Ντάλας τον περίμενε να τελειώσει σε αντίθεση με όσα είχαν γίνει με το επεισόδιο στην Φιλαδέλφεια.

Στην ήττα των Μπακς από τους Σίξερς με 110-102, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν έξαλλος με τον εαυτό του λόγω του ότι αστόχησε 11 φορές από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και μετά το τέλος, βγήκε και πάλι στο παρκέ προκειμένου να σουτάρει περισσότερες βολές.

Εκεί παραλίγο να προκληθεί και επεισόδιο με τους υπαλλήλους του γηπέδου, οι οποίοι είχαν στήσει μια σκάλα μπροστά από το καλάθι. Ο Γιάννης πήγε σε πρώτη φάση να την απομακρύνει προκειμένου να επιχειρήσει βολές και μόλις την επανέφεραν στο ίδιο σημείο, νευρίασε ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα να πετάξει τη σκάλα μακριά.

O Μόντρεζλ Χάρελ ήταν ο άνθρωπος που στην ουσία το προκάλεσε όλο αυτό είχε πάρει τη μπάλα όταν σούταρε βολές και του έλεγε «εδώ δεν είναι το γαμ@@@νο Μιλγουόκι, ξεκουμπίσου και φύγε».

Λίγο έλειψε να γίνει... ροντέο από το πουθενά καθώς ο Αντετοκούνμπο -και όπως ανέφερε το The Athletic- του είπε «κάνω την γαμ@@@η δουλειά μου» ενώ ο Χάρελ άρχισε να απειλεί και τον Θανάση Αντετοκούνμπο ότι θα τον... δείρει.

Απέναντι στους Μάβερικς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε πάλι να επιχειρήσει τις βολές του μετά το τέλος του ματς. Ωστόσο αυτή τη φορά ο υπάλληλος του γηπέδου τον περίμενε υπομονετικά να τελειώσει την προπόνηση του για να μπει μετά και να κάνει τις διορθώσεις στη μπασκέτα.

Giannis Antetokounmpo shot free-throws after Milwaukee’s WIN in Dallas last night.



An arena worker stood on the side with a ladder waiting for Giannis to finish.



No ladders were harmed 😂 (Via. @jga41agher) pic.twitter.com/bGzEXfCZiB