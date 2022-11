Η αιτία που τα... πήρε ο Γιάννης: «Εδώ δεν είναι το γαμ@@@ο Μιλγουόκι» του είπε ο Χάρελ (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα, τόσο με τον εαυτό του, όσο και με τον Μόντρεζλ Χάρελ ο οποίος δεν τον είχε αφήσει να σουτάρει βολές με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε μια σκάλα.

Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε συνηθίσει σε κανέναν σε τόσα νεύρα. Όμως τίποτα δεν ήταν τυχαίο για τον Έλληνα σούπερ σταρ!

Αρχικά τα είχε... πάρει με τον εαυτό του καθώς μέτρησε μόλις 4/15 βολές στο παιχνίδι με τους Σίξερς. Στη συνέχεια έβγαλε τα νεύρα του σε μια σκάλα την οποία και πέταξε στο παρκέ επειδή οι υπάλληλοι δεν τον άφηναν εκείνη την ώρα να σουτάρει έξτρα βολές. Και αυτό διότι ήθελαν να βγάλουν από το ταμπλό τις κάμερες του ματς.

Όμως υπήρχε... και άλλος λόγος για τα νεύρα του Γιάννη. Νωρίτερα και δη στην άλλη μπασκέτα, ο Μόντρεζλ Χάρελ του είχε πάρει τη μπάλα όταν σούταρε βολές και του έλεγε «εδώ δεν είναι το γαμ@@@νο Μιλγουόκι, ξεκουμπίσου και φύγε».

Λίγο έλειψε να γίνει... ροντέο από το πουθενά καθώς ο Αντετοκούνμπο -και όπως ανέφερε το The Athletic- του είπε «κάνω την γαμ@@@η δουλειά μου» ενώ ο Χάρελ άρχισε να απειλεί και τον Θανάση Αντετοκούνμπο ότι θα τον... δείρει.

Δείτε τι είχε προηγηθεί

Giannis Antetokounmpo tried to work on his free throws after shooting 4-of-15 vs. the Sixers.



Montrezl Harrell took the ball away, yelling, “This isn’t f**king Milwaukee. Get that sh*t outta here.”



Giannis went to get a ball, and then this happened:pic.twitter.com/HqZ7vZLvBj https://t.co/40CiggvNNh