Ο Έντι Τζόνσον πήρε θέση για τη διαμάχη ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μοντρέζλ Χάρελ. Και όσα είπε δεν θα αρέσουν στον σέντερ των Σίξερς.

Το συμβάν ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μοντρέζλ Χάρελ, μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Φιλαντέλφια 76ερς, έκανε το γύρο του κόσμου.

Η συμπεριφορά του Γιάννη απέναντι στους υπαλλήλους του γηπέδου των Σίξερς, η παρέμβαση του Χάρελ και τα λόγια που ξεστόμισε ο Αμερικανός σέντερ προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις. Άλλες θετικές, άλλες αρνητικές.

Ένας από τους βετεράνους του NBA και εξαιρετικά αγαπημένος στην Ελλάδα, μετά από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, ο Έντι Τζόνσον, είχε να πει κάποια λόγια για όσα έγιναν στο παρκέ, ενώ το ματς είχε τελειώσει.

«Δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Πώς ξέρεις τι συμβαίνει μετά από ένα ματς, αφού σταματάει η τηλεοπτική μετάδοση; Οι παίκτες βγαίνουν στο παρκέ και αν μπορούν κάνουν τα σουτ τους. Στο τέλος του αγώνα δίνουν τα χέρια, μοιάζουν με μία αδελφότητα, όπου χαιρετάει ο ένας τον άλλον. Ο Χάρελ προσπαθεί να φτιάξει το παιχνίδι του, ο Γιάννης θέλει να διορθώσει τις βολές του, γιατί είναι επαγγελματίας και θεωρείται ο καλύτερος παίκτης.

Και ο Χάρελ την... πέφτει στον Γιάννη; Τι σου συμβαίνει; Αν μη τι άλλο, ο Μοντρέζλ θα έπρεπε να είναι εκεί εκεί για να πάρει καμία συμβουλή πως να βγάλει τον κ@λο του από τον πάγκο», είπε ο «Έντι το Πιστόλι» στο NBA Today.

Τη φετινή σεζόν ο Χάρελ μετράει 10.2 λεπτά στο παρκέ, έχοντας 4 πόντους και 1.9 ριμπάουντ.

“I just thought it was bush league… Montrezl Harrell… What is wrong with you? You should have been trying to get some advice on how to get your butt off the bench.”



Eddie Johnson on Montrezl Harrell’s postgame antics.



