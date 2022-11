Ο Μοντρέζλ Χάρελ δεν τα έβαλε μόνο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και με τον αδελφό του Θανάση!

Ο λεκτικός διαπληκτισμός ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μοντρέζλ Χάρελ είχε και μία αδελφική παρέμβαση. Με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να επιχειρήσει να μιλήσει στον σέντερ των Φιλαντέλφια 76ερς.

Οι δύο παίκτες μιλούν στο παρκέ του γηπέδου, με τον Χάρελ να λέει στον Θανάση: «Είμαι ένας απ' αυτούς. Δοκίμασε με και θα μάθεις. Με έχεις γ@μ... Θα σε δείρω εδώ και τώρα», είναι τα λόγια του Χάρελ, ενώ ο Θανάσης φαίνεται να επιχειρεί να του μιλήσει ευγενικά, σε ένα βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram ο ρεπόρτερ των Μπακς για τη Μιλγουόκι Σέντινελ, Τζιμ Οζάρσκι.

"I'm one of them. Try to find out. You got me f*cked up. I'll beat your ass in here."



Montrezl Harrell to Thanasis Antetokounmpo 😳



(via jimowczarski/IG) pic.twitter.com/ZVOGdmDJ47