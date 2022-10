Ο Ντρέιμοντ Γκριν φόρεσε ξανά τη φανέλα των Γουόριορς στο πλαίσιο της προπόνησης και μίλησε για το περιστατικό με τον Πουλ που θέλουν να μείνει... στη σκιά, όσο και το μέλλον του στο Γκόλντεν Στέιτ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ενσωματώθηκε ξανά στις προπονήσεις των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Μετά τη γροθιά στον Τζόρνταν Πουλ και όσες έντονες συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από αυτό τις περασμένες ημέρες, φέρνοντας και το πρόστιμο ως τιμωρία, επέλεξε να απομακρυνθεί για ένα διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο βετεράνος φόργουορντ τόνισε πως «Πέρασα πολύ χρόνο με τα παιδιά μου, αλλά και πολύ χρόνο σκεπτόμενος τα όσα έγιναν...

Είχαμε τις συζητήσεις μας για το τί πρέπει να γίνει για να προχωρήσουμε... Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να κρατάμε το παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν συναισθήματα για αυτό που συνέβη ή την όλη κατάσταση, αλλά όλοι έχουμε στόχους. Προσωπικούς, ομαδικούς και καταλαβαίνουμε τί πρέπει να κάνουμε για να τους πετύχουμε. Και εκεί εστιάζουμε».

"We're not gonna continue to hold onto the past. Doesn't mean people don't have feelings towards what happened or the situation, but we do all have goals."



Draymond Green on how vibes are better and the goal of winning a title is most important



(via @ArmstrongWinter) pic.twitter.com/USvs7sMfC4