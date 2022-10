Δείτε το video με τη γροθιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Τζόρνταν Πουλ στην προπόνηση των Γουόριορς και το τι ακολούθησε.

Από χθες έχει ξεσπάσει σάλος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στο εσωτερικό των Γουόριορς με τις πληροφορίες από τα αμερικανικά μέσα που μιλούν για διαμάχη του Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να πιαστούν στα χέρια.

Σήμερα ήρθε το TMZ με video να δείξει τη στιγμή της επίθεσης του Γκριν στον Πουλ και της γροθιάς που του έριξε με αποτέλεσμα να τον ξαπλώσει στο παρκέ. Όπως φαίνεται αμέσως οι υπόλοιποι άνθρωποι των Γουόριορς βρέθηκαν εκεί για να τους χωρίσουν.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία του φόργουορντ των πρωταθλητών και αν θα έχουμε εξελίξεις άμεσα στο ρόστερ του Γκόλντεν Στέιτ, αφού πλέον θα είναι κάτι παραπάνω από δύσκολο να συνυπάρξουν μετά από αυτό το περιστατικό. Εκτός και αν οι δύο βάλουν... νερό στο κρασί τους για να επιστρέψει η ηρεμία στην ομάδα.

Δείτε το video

Footage of Draymond Green punching Jordan Poole at Warriors practice



(via @TMZ)pic.twitter.com/lv31sRcAdn https://t.co/CIp7bhxYRF