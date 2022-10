Ο Ντρέιμοντ Γκριν τα κάνει για άλλη μια φορά... μπάχαλο στους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Γουόριορς και το Gazzetta γράφει για τον παίκτη των πολεμιστών που πρέπει να το πάρει... αλλιώς.

Το όνομα του Ντρέιμοντ Γκριν είναι το πιο... καυτό στο ΝΒΑ τις τελευταίες μέρες, αλλά για τους λάθος λόγους. Για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια ο κορυφαίος αμυντικός των πρωταθλητών κάνει άνω-κάτω την ομάδα μετά από μια σεζόν που το franchise πανηγύρισε τον τιίτλο. Το Gazzetta στέκεται στον Ντρέιμοντ που βάζει... μπουρλότο ξανά, βγάζοντας από την comfort zone τους Γουόριορς και δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε έναν οργανισμό που έδειχνε να λειτουργεί στην εντέλεια τα τελευταία χρόνια.

Footage of Draymond Green punching Jordan Poole at Warriors practice



(via @TMZ)pic.twitter.com/lv31sRcAdn