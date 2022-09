Ο'Νίλ για Μπέβερλι: «Παίζει το μπάσκετ όπως πρέπει, όχι σαν κάποιους που βγάζουν 200-300 εκατομμύρια» (vid)

Λάτρης του Πάτρικ Μπέβερλι αποδεικνύεται με δημόσια παραδοχή του ο Σακίλ Ο'Νιλ, που χάρισε για άλλη μία φορά τρομερές ατάκες για την προσθήκη αυτή των Λέικερς.

Η προσθήκη του Πάτρικ Μπέβερλι για τους Λέικερς φαίνεται να έχει ήδη ενθουσιάσει τον Σακίλ Ο'Νιλ. Ο θρυλικός σέντερ των «λιμνανθρώπων» αναφέρει πως παίκτες σαν τον Μπέβερλι είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται κάθε ομάδα.

«Μείνετε μακριά από τον Πατ. Δεν έχω να πω κάτι κακό για αυτόν, παίζει το παιχνίδι έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε να παίζεται και όχι σαν κάποιους που βγάζουν 200-300 εκατομμύρια δολάρια και δεν μπορούν να αγωνιστούν» αναφέρει ο Σακ στο «The Big Podcast».

Για να συνεχίσει τα όσα έλεγε «Θέλεις τέτοιους παίκτες στην ομάδα σου. Ένας τέτοιος τύπος υπήρχε όταν έπαιζα εγώ, ο Γκάρι Πέιτον. Τον χρειάζονται αν θέλουν τον τίτλο οι Λέικερς, θα τον λατρέψετε τον Μπέβερλι» ήταν όσα είπε ο Ο'Νιλ μεταξύ άλλων.

.@SHAQ: “I’ve got nothing bad to say about Pat... He play the game like it’s supposed to be played. Not these dudes making $200-300M and can’t play at all.” 👀#TheBigPodcast | https://t.co/eTOZLOgznZ pic.twitter.com/a33zxEDgKz