Κρις Μπος: «Για να ξεπεράσει κάποιος τον GOAT ΛεΜπρόν πρέπει να παίζει 18 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο» (vid)

Ο Κρις Μπος... στάζει μέλι για τον πρώην συμπαίκτη του στο Μαϊάμι, ΛεΜπρόν Τζέιμς και αναφέρει ότι για να τον ξεπεράσει κάποιος στη θέση του GOAT, θα πρέπει να αγωνίζεται τουλάχιστον 18 χρόνια σε αυτό το επίπεδο, όπως εκείνος.

Όχι απλά θέση στο debate για τον GOAT πήρε ο Κρις Μπος, αλλά ήταν και κατηγορηματικός για τον πρώην συμπαίκτη του στο Μαϊάμι, ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Σε συνέντευξη του ο βετεράνος σέντερ τόνισε πως ο ΛεΜπρόν έχει τοποθετήσει τόσο ψηλά τον πήχη, που κάνει ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα για τους νεότερους.

«Όλοι έχουμε τα όνειρά μας για το πώς θα εξελιχτεί η καριέρα μας. Το να τον βλέπεις όμως να το κάνει, είναι μοναδικό, πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό που κάνει ο ΛεΜπρόν μέχρι να σταματήσει να παίζει. Και θα είναι πολύ ψηλά ο πήχης από εδώ και πέρα για κάθε παίκτη που θέλει να γίνει ο GOAT (σ.σ. καλύτερος όλων των εποχών). Πρέπει να παίζεις τουλάχιστον 18 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, όπως εκείνος» ήταν τα λόγια του Μπος.

Βέβαια τα 18 χρόνια δεν είναι αρκετά για τον «βασιλιά» που είναι έτοιμος να παίξει τη 19η σεζόν της καριέρας του με τους Λέικερς και αυτό, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα παραταθεί, αφού σκοπεύει να μπει στο ίδιο παρκέ με τους γιους του.

