Έιτον: «Respect στους Πέισερς για την αγάπη, αλλά επιστρέφω στο Φοίνιξ»

O Nτιάντρε Έιτον στάθηκε στην παραμονή του στους Σανς και αποθέωσε τους Πέισερς.

Ήταν ένα από τα σίριαλ του καλοκαιριού η παραμονή του Ντιάντρε Έιτον στο Φοίνιξ. Η Ιντιάνα το πάλεψε για το μεγάλο μπαμ, αλλά δεν τα κατάφερε. Η χαρά των Ιντιάνα Πέισερς για τη συμφωνία με τον Ντιάντρε Έιτον κράτησε μόνο λίγες ώρες.

Οι Φοίνιξ Σανς δεν περίμεναν και κατέθεσαν ισόποση πρόταση των 133 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κάνει οι Πέισερς (μάτσαραν δηλαδή την προσφορά τους) στον σέντερ από τις Μπαχάμες. Έτσι ο 23χρονος ψηλός θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στην... έρημο της Αριζόνα.

Ο Έιτον στάθηκε στο... πρέσινγκ της Ιντιάνα και της έδωσε credits, αλλά τόνισε πως πλέον επικεντρώνεται στους Σανς. «Θέλω να δώσω όλο το σεβασμό μου στους Πέισερς. Ήταν επιθετικοί από την αρχή και μου έδειξαν την αγάπη τους. Συμφωνήσαμε σε max συμβόλαιο, όμως ήρθαν οι Σανς και μάτσαραν. Τώρα επιστρέφω στο Φοίνιξ σαν παίκτης των Σανς».

