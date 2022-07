Οι Φοίνιξ Σανς κατέθεσαν πρόταση ίση των 133 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αυτή των Ιντιάνα Πέισερς, και κράτησαν τον Ντιάντρε Έιτον στο ρόστερ τους.

Η χαρά των Ιντιάνα Πέισερς για τη συμφωνία με τον Ντιάντρε Έιτον κράτησε μόνο λίγες ώρες. Οι Φοίνιξ Σανς δεν περίμεναν και κατέθεσαν ισόποση πρόταση των 133 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κάνει οι Πέισερς στον σέντερ από τις Μπαχάμες.

Πλέον, με αυτά τα δεδομένα ο Έιτον μένει στο Φοίνιξ, αφού η συμφωνία είναι για 4 χρόνια, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι θα παραμείνει.

Οι δύο πλευρές δεν διατηρούν τις καλύτερες των σχέσεων (λόγω της κατάρρευσης στις συνομιλίες για την ανανέωση της συνεργασίας τους), με το όνομα του πρώην Νο1 να βρίσκεται ανάμεσα σε πιθανά ανταλλάγματα, μέσω sign and trade.

Όπως και να έχει, η απόφαση των Σανς - οι οποίο έχουν δικαίωμα να ανταλλάξουν, αν το θέλουν, τον Έιτον μέχρι τις 15 Ιανουαρίου - διαλύει τα όνειρα των Πέισερς να ταιριάξουν τον Έιτον με τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

The Phoenix Suns have matched the Indiana Pacers’ four-year, $133 million maximum offer sheet on Deandre Ayton, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ayton stays in Phoenix.