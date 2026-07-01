Πέισερς: Πήραν Ούμπρε
Βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Κέλι Ούμπρε που κυκλοφορούσε ελεύθερος μετά το τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Αμερικανός φόργουορντ συμφώνησε για διετές αξίας 17 εκατ. δολαρίων με τους Πέισερς.
Tην αγωνιστική περιόδο 2025-26 αγωνίστηκε στους Σίξερς, όπου είχε 14.1 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ κατά μέσο όρο.
Έξυπνη κίνηση για το rotation της Ιντιάνα, η οποία θα έχει ετοιμοπόλεμο φέτος τον ηγέτη της, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον που έχασε την σεζόν που πέρασε λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στο Game 7 της σειράς των τελικών του 2025 κόντρα στους Θάντερ.
O Oύμπρε μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο ως shooting guard, όσο και σαν small forward και power forward ανάλογα με τα σχήματα που θέλει να παρατάξει ο προπονητής του.
Free agent forward Kelly Oubre Jr. has agreed to a two-year, nearly $17 million deal to sign with the Indiana Pacers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/qzUyLGX7DP— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026
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